Еврокомиссия заявила, что не ведет с РФ переговоры по закупке "Спутника V"

Европейская комиссия (ЕК) по-прежнему не ведет переговоров с Россией о закупке российской вакцины против COVID-19 "Спутник V" для применения ее в Европейском союзе, сообщил официальный представитель ЕК Стефан де Кеерсмакер.
"Как я уже говорил и на прошлой неделе, в настоящее время нет дискуссий между нашей переговорной командой и производителем российской вакцины", — сказал пресс-секретарь в понедельник на брифинге в Брюсселе.
При этом де Кеерсмакер напомнил, что стратегия вакцинации ЕС — это совместная стратегия. "Государства-члены вместе с комиссией могут в любой момент принять решение расширить портфель вакцин (одобренных для Евросоюза — ИФ)", — добавил он.
Ранее в понедельник в ряде СМИ появились сообщения со ссылкой на источники о том, что Евросоюз может начать переговоры с Россией о закупке для стран ЕС вакцины "Спутник V".
Первой страной ЕС, которая начала применять "Спутник V", стала Венгрия, жителей этой страны с февраля начали прививать российской вакциной.
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