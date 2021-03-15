Еврокомиссия заявила, что не ведет с РФ переговоры по закупке "Спутника V"

"Как я уже говорил и на прошлой неделе, в настоящее время нет дискуссий между нашей переговорной командой и производителем российской вакцины", — сказал пресс-секретарь в понедельник на брифинге в Брюсселе.

При этом де Кеерсмакер напомнил, что стратегия вакцинации ЕС — это совместная стратегия. "Государства-члены вместе с комиссией могут в любой момент принять решение расширить портфель вакцин (одобренных для Евросоюза — ИФ)", — добавил он.

Ранее в понедельник в ряде СМИ появились сообщения со ссылкой на источники о том, что Евросоюз может начать переговоры с Россией о закупке для стран ЕС вакцины "Спутник V".

Первой страной ЕС, которая начала применять "Спутник V", стала Венгрия, жителей этой страны с февраля начали прививать российской вакциной.