Эвакуационный самолет с Алексеем Навальным на борту прибыл в Берлин

”Самолет с Алексеем вылетел в Берлин. Огромное спасибо всем за поддержку. Борьба за жизнь и здоровье Алексея только начинается, и предстоит пройти еще очень много, но сейчас хотя бы сделан первый шаг”, — написала Ярмыш в твиттере.

Медицинский эвакуационный самолет вылетел из аэропорта Омска в 8 утра по местному времени, уточнил руководитель штаба Навального Леонид Волков.

Двумя часами ранее Ярмыш сообщила, что Навального погрузили в реанимобиль и повезли в аэропорт.

В 9:53 утра самолет приземлился в аэропорту Берлина. Об этом свидетельствуют данные сервиса FlightRadar24. Полет из Омска длился около шести часов. После приземления Навального повезут в клинику Charite.

Алексея подняли на медицинский борт. Юля с ним pic.twitter.com/nCw5UsalG8 — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 22, 2020

Алексей Навальный с 20 августа находился в реанимации в омской больнице: ему стало плохо во время рейса Томск — Москва, и лайнер экстренно посадили в Омске. Политик в коме. Его диагноз неизвестен.

Вечером 21 августа врачи больницы в Омске разрешили отправить Алексея Навального на лечение в Германию. Это разрешение было получено после очередного консилиума, в котором участвовали врачи из Германии, специально прилетевшие ранее, чтобы сопровождать политика при перелете.

Самолет из Германии прибыл в Омск в первой половине дня 21 августа. Его направила организация Cinema for Peace Foundation — в 2018 году она таким же образом доставила в Германию участника Pussy Riot Петра Верзилова, у которого немецкие врачи обнаружили признаки отравления. После приземления Навального должны повезти в клинику Charite.