”Это ж тяжело: я с документами ни разу делов-то не имела”. В российском поселке выборы случайно выиграла уборщица

На выборах 35-летняя Удгодская была единственным соперником действующего главы поселения Николая Локтева. Она получила почти 62% голосов избирателей — ее поддержали 84 из более чем 130 человек, пришедших на участок.

Как отмечают ”Аргументы и факты”, формально Удгодская была выдвинута областным отделением ”Российской партии пенсионеров за социальную справедливость”. Помимо работы уборщицей, она на непостоянной основе была депутатом в сельсовете.

Как сама Удгодская рассказала изданию ”Подъем”, она пошла на выборы по просьбе Локтева — чтобы они не были безальтернативными.

"Просто не было человека и я как бы шла подставным. Помочь хотела. Вдвоем с ним и были. Я ж не думала, что за меня проголосуют, не ожидала такого поворота. Я вообще ничего не делала, а люди приходили и голосовали", — сказала она.

По словам Удгодской, она ”вообще без понятия” относительно новых обязанностей. ”Это ж тяжело: я с документами ни разу делов-то не имела”, — заявила женщина. Она раздумывает над тем, чтобы сразу после вступления в должность сдать мандат — в таком случае в поселении назначат новые выборы.

Всего на территории Повалихинского сельского поселения проживают 562 человека, его территория превышает 400 квадратных километров. Сама Удгодская подчеркнула, что не знает ни количества жителей в своем поселении, ни количества входящих в него деревень.