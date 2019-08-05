"Это не борьба авторитарной системы со свободомыслием, это борьба коррупционеров за триллионы бюджетных денег"

Но 3-го вообще невозможно было отличить, кто гуляет, а кто митингует. Люди в основном были без плакатов, ничего не скандировали. Поэтому хватали всех. Адвокат Николай Васильев, который после 27-го защищал задержанных моего автозака, написал, что после 3-го большинство его подзащитных — случайные прохожие. Он рассказал очень смешную историю о двух задержанных из Уфы. ”Ну там сказали, что нужно не мешать проходу простых граждан, а мы же простые граждане. Мы решили, что это для нас освобождают проход…”

Да всё выглядит как истерика: и шашлыки, и разгон, и информационные вбросы о том, что протестующим платит Госдеп. Это же не борьба авторитарной системы со свободомыслием и оппозиционным движением, это борьба коррупционеров за деньги, за миллионы, миллиарды, триллионы бюджетных денег. У Москвы огромный бюджет, половина которого разворовывается чиновниками и деятелями всех уровней и мастей, начиная от мэра Москвы и заканчивая сотрудниками городских департаментов и получателями госзаказов. Когда речь идёт о таких деньгах, власть готова на любые глупости и жестокости.

ОМОНовцы были почти все в балаклавах. Так себе зрелище. Было заметно больше ”эшников”, в штатском, которые крутились в толпе, пытаясь вычислить тех, кто пришёл на митинг.

Увы, со стороны оппозиции я никакой радикализации не вижу. Власть и дальше будет звереть, а мы продолжим делать селфи в автозаке и ходить по судам. Вопрос — зачем тогда выходить на улицу? Хотя бы чтобы сохранить чувство собственного достоинства. Убедиться, что не все поддались на пропаганду. Встретиться с единомышленниками. Нет, серьёзно, самые приятные знакомства последних лет случились со мной в автозаках и полицейских отделениях. Иногда впадаешь уже в отчаяние, думаешь, выродилась нация, а потом попадёшь в автозак, оглядишься по сторонам — такие приятные, интеллигентные люди вокруг, жива ещё Россия-то.

Я сейчас еду в поезде Москва - Назрань. И спрашиваю попутчиков, что они думают о митингах. Некоторые слышали, что были какие-то митинги, но не в курсе, по какому поводу. Но в основном люди не понимают смысла протеста. Какие-то выборы, в какой-то Москве. Многие говорят: ”вот если бы вы так против нищеты вышли, или против пожаров в Сибири, или против беспредела силовиков у нас на Кавказе…” Пока московские оппозиционеры не начнут озвучивать чаяния регионов, они так и останутся там неуслышанными и непонятыми.

Задержанные все, без исключения, будут признаны виновными в участии в несанкционированном митинге и оштрафованы. Штраф может быть 10 000 — 15 000 рублей (150 - 200 евро, прим RusDelfi).

Надо сказать, что если на улицах оппозиционное движение не отличается слаженностью и организацией, то в ОВД и в судах всё организовано очень здорово. От доставки продуктов в отделения до юридической помощи. Есть большое количество адвокатов, которые помогают задержанным — от ОВД до последней судебной инстанции, а потом отправляют документы в ЕСПЧ. Насколько я знаю, ФБК на этот раз пообещал помочь с выплатой штрафов. Не знаю, хватит ли им ресурсов, потому что задержанных очень много.

В этой истории власть способна зайти так далеко, насколько возможно. Скоро не только на улицу будем бояться выйти, но и в Фейсбуке что-нибудь написать. Конечно, предсказывать что-то — всё равно что гадать на кофейной гуще. От нашей слетевшей с катушек власти всё что угодно можно ждать. Очевидно только, что никаких послаблений и улучшений не будет, это вечная игра на понижение. С каждым годом всё будет жёстче, безжалостнее, страшнее. Представьте самый мрачную, пессимистичную картину будущего. Так вот, будет ещё хуже.