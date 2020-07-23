ЭСТОНСКИЙ ЖУРНАЛИСТ С МЕСТА СОБЫТИЙ | Житель Хабаровска: по телевизору избитых в Москве протестующих не показывали, поэтому никто не боится

- Почему в Кремле решили убрать хабаровского губернатора?

- Фургал не был оппозиционером, у него в планах не было идти против Кремля, но он пытался играть в свою игру. Он - не чиновник, он - предприниматель, и у него было чувство ответственности перед теми, кто его выбрал. Фургал считал, что если он будет следовать тезисам Кремля, то ему позволят что-то сделать на благо Хабаровска. Он стал призывать к порядку и наказывать чиновников, которые в России паразитируют за счет государства, и выступил против интересов крупных московских бизнесменов, которые зарабатывают на наших ресурсах, выводят капиталы из региона, не платя местным властям никаких налогов. В Кремле это восприняли как нелояльность. К тому же в Хабаровском крае рейтинг Фургала был выше, чем у Путина. В интернет попала запись беседы Фургала и постпреда Путина на Дальнем Востоке Юрия Трутнева, в которой последний устраивает за это Фургалу головомойку.

- В России люди привыкли считать, что "батюшка-царь хороший, но бояре его обманывают". Поэтому россиянам нравится, когда некоторых бояр демонстративно снимают. Почему в этот раз стереотип не сработал, и люди вышли на защиту боярина?

- В игру "царь хороший, а вот бояре плохие" играет не только Путин. В нее играет и Фургал, который очень жестко взялся перед телекамерами за местных чиновников. Он запретил им перелеты бизнес-классом, продал роскошную яхту, принадлежащую руководству края, уменьшил свою зарплату с 1 400 000 до 400 000 рублей. И, естественно, это обычным людям понравилось. Для жителей Хабаровская Фургал - хороший царь, который прижал распустившихся бояр.

- А почему в Хабаровске не работает сказка о том, что в Москве живет добрый Путин, который просто не знает, что творится за пределами столицы?

- Тех, кто в это верит, в Хабаровске немало. Просто сказка о добром Фургале оказалась еще более сильной. Это, как с детьми, которым предложить выбрать между западными мультиками и зачитанными советскими детскими книжками. Ясно, что они выберут мультфильмы. Потому что сказка о Путине - старая и затрепанная, далекая и не очень понятная. А в лице Фургала на Дальнем Востоке появилась настоящая звезда, которая притягивает людей гораздо больше, чем сидящий в Кремле пожилой человек.