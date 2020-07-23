23.07.2020, 16:56

ЭСТОНСКИЙ ЖУРНАЛИСТ С МЕСТА СОБЫТИЙ | Житель Хабаровска: по телевизору избитых в Москве протестующих не показывали, поэтому никто не боится

 (5)
Таави Минник
EST
ЭСТОНСКИЙ ЖУРНАЛИСТ С МЕСТА СОБЫТИЙ | Житель Хабаровска: по телевизору избитых в Москве протестующих не показывали, поэтому никто не боится
ТАСС

Арест губернатора Хабаровского края Сергея Фургала - далеко не первый случай, когда в России перед камерами одевают наручники на руководителя региона. Но впервые это вызвало массовые протесты. Журналист и историк Таави Минник побывал на месте событий и побеседовал на эту тему с жителем Хабаровска историком Алексеем Филимоновым.

- Почему в Кремле решили убрать хабаровского губернатора?

- Фургал не был оппозиционером, у него в планах не было идти против Кремля, но он пытался играть в свою игру. Он - не чиновник, он - предприниматель, и у него было чувство ответственности перед теми, кто его выбрал. Фургал считал, что если он будет следовать тезисам Кремля, то ему позволят что-то сделать на благо Хабаровска. Он стал призывать к порядку и наказывать чиновников, которые в России паразитируют за счет государства, и выступил против интересов крупных московских бизнесменов, которые зарабатывают на наших ресурсах, выводят капиталы из региона, не платя местным властям никаких налогов. В Кремле это восприняли как нелояльность. К тому же в Хабаровском крае рейтинг Фургала был выше, чем у Путина. В интернет попала запись беседы Фургала и постпреда Путина на Дальнем Востоке Юрия Трутнева, в которой последний устраивает за это Фургалу головомойку.

Читайте также:

- В России люди привыкли считать, что "батюшка-царь хороший, но бояре его обманывают". Поэтому россиянам нравится, когда некоторых бояр демонстративно снимают. Почему в этот раз стереотип не сработал, и люди вышли на защиту боярина?

- В игру "царь хороший, а вот бояре плохие" играет не только Путин. В нее играет и Фургал, который очень жестко взялся перед телекамерами за местных чиновников. Он запретил им перелеты бизнес-классом, продал роскошную яхту, принадлежащую руководству края, уменьшил свою зарплату с 1 400 000 до 400 000 рублей. И, естественно, это обычным людям понравилось. Для жителей Хабаровская Фургал - хороший царь, который прижал распустившихся бояр.

- А почему в Хабаровске не работает сказка о том, что в Москве живет добрый Путин, который просто не знает, что творится за пределами столицы?

- Тех, кто в это верит, в Хабаровске немало. Просто сказка о добром Фургале оказалась еще более сильной. Это, как с детьми, которым предложить выбрать между западными мультиками и зачитанными советскими детскими книжками. Ясно, что они выберут мультфильмы. Потому что сказка о Путине - старая и затрепанная, далекая и не очень понятная. А в лице Фургала на Дальнем Востоке появилась настоящая звезда, которая притягивает людей гораздо больше, чем сидящий в Кремле пожилой человек.

- Какие основные требования у митингующих?

- Главное требование - честное судебное разбирательство и проведение суда в Хабаровске. Большей частью людей владеет абстрактное чувство, что на Родине в целом и на их малой Родине дела пошли не в правильном направлении, но что конкретно идет не так и что надо предпринять, они не понимают. Дальневосточников достало, что мы для Москвы - колония, откуда крупные корпорации выкачиваются ресурсы и зарабатывают деньги, а местные не могут с этим ничего поделать.

- То, что народ потребовал бы отставки Путина, не случалось даже на оппозиционных митингах в Москве и Петербурге. К примеру, Алексей Навальный воздерживается от критики Путина, критикуя только его ближнее окружение. Как в Хабаровске дошли до того, что народ стал требовать ухода Путина?

- Ясно, что часть из тех, кто сейчас протестует, еще недавно голосовала за Путина. Электорат Путина велик, но это хрупкая поддержка. Я сам был на демонстрациях и видел, как реагируют люди. Большая часть митингующих представляют из себя путинский электорат, но наиболее активным митингующим, которые увлекают остальных, Путин давно не нравится. Когда 11 июля на демонстрации часть протестующих начала скандировать "Путин - вор", то большинство посмотрела на них удивленно и не знала, как реагировать. Но когда колонна демонстрантов дошла до т.н. хабаровского Белого дома, где находится администрация края, то скандирование "Путин - вор", "Долой царя" стало уже массовым. Многие и не думали никогда о том, что это возможно - быть против Путина. Новый опыт. Это еще раз показывает, насколько хрупкая у Путина поддержка электората.

- Протестующие не боятся, что ОМОН применит силу и развезет всех по камерам, как того опасаются московские оппозиционеры?

- Не боятся. Для людей, которые вышли на улицы, это первые митинги и они не могут бояться таких вещей. Они же не видели, как в Москве и Петербурге разгоняли протестующих, потому что по телевизору об этом не говорят, поэтому у них нет никакого страха.

- В России многие политики связаны с криминалом. Верят ли хабаровчане в невиновность Фургала или им всё равно, что он мог совершить пару десятков лет назад?

- Все мы знаем, что в 90-х Фургал занимался металлоломом, а позже стал при каких-то обстоятельствах акционером различных крупных предприятий.
Я и другие хабаровчане не могут быть уверены в полной невиновности Фургала. Но мы знаем, что из себя представляет российская полиция и знаем, что обвинения против него могут быть сфабрикованы.

- Путин назначил исполняющим обязанности губернатора Николая Дегтярева. Как хабаровчане к нему относятся?

- Плохо. У него нет никаких связей с Дальним Востоком. В его прошлом много неприятных эпизодов, и как член Госдумы он говорит всякие глупости. К примеру, что в России надо запретить американские доллары. Он не производит впечатления очень умного человека. Кроме того, ясно, что он будет в Хабаровске защищать интересы Москвы.

Читайте также: