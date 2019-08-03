Эстонский капитан задержанного в Калининграде суда вернулся домой

Райво Баум, член правления компании Morobell, являющейся собственником суда, сообщил Delfi, что вчера примерно в полночь капитан вернулся в Эстонию и может до судебного заседания спокойно находиться дома.

Адвокат капитана Игорь Воскобойник во вторник сообщил, что следующее судебное заседание состоится в августе, а расследование уголовного дела по факту незаконной рыбной ловли продлили до 22 сентября.

Как мы уже писали, российские власти задержали 10 мая в Балтийском море работающий под финским флагом теплоход Roxen.

По словам Баума, рыбаки вели легальный лов рыбы, но ввиду навигационной ошибки зашли в экономические воды РФ.

Судно и экипаж ранее покинули РФ, капитан судна находился до последнего времени в Калининграде, он привлечен к суду.

”При осуществлении надзора за процессуальной деятельностью органа дознания установлено, что по расследуется уголовное дело по факту добычи (вылова) капитаном рыболовного судна ”Роксен” (”Roxen”) водных биоресурсов (кильки, балтийской сельди, трески) общим весом более 7 500 кг, без разрешения на добычу (вылов) водных биологических ресурсов в исключительной экономической зоне Российской Федерации.

Добычей водных биологических ресурсов при указанных обстоятельствах причинен ущерб водным биологическим ресурсам, находящимся в собственности Российской Федерации в размере почти 50 млн рублей.