ЕСПЧ обязал Россию выплатить представителям Магнитского 34 000 евро

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить €34 тыс. компенсации за нарушение пунктов Конвенции по правам человека по делу аудитора фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, передает Коммерсант.
”Суд постановил признать РФ виновной в нарушении нескольких пунктов Европейской конвенции, в том числе в том, что она не обеспечила право Магнитского на жизнь и не провела справедливого расследования обстоятельств его смерти”,— приводит ТАСС решение суда, вынесенное по жалобе ”Магнитский и другие против России”.
В пресс-службе российского Минюста сообщили ”Интерфаксу”, что изучают решение ЕСПЧ. В ведомстве уточнили, что ”постановление не вступило в силу”, поэтому решение об обжаловании ”будет принято по итогам изучения в течение установленного трехмесячного срока”. Также в министерстве отметили, что ЕСПЧ признал необоснованной жалобу на ”произвольный характер лишения Магнитского свободы, признав, что задержание и заключение под стражу в полной мере соответствовали установленным конвенционным требованиям”.
Напомним, Сергей Магнитский заявил о раскрытии крупных хищений из российского бюджета, после чего был обвинен в том, что якобы помогал основателю фонда Уильяму Браудеру уклоняться от налогов. 16 ноября 2009 года, после 11 месяцев в СИЗО ”Матросская тишина”, Сергей Магнитский умер. Причиной смерти назвали токсический шок и острую сердечную недостаточность.
Первая жалоба по делу была подана самим Сергеем Магнитским, разбирательство после его смерти продолжила его жена. Еще одно заявление подала мать аудитора. В заявлении утверждалось, что в отношении Сергея Магнитского были нарушены право на жизнь, право на запрет на бесчеловечное обращение, право на свободу и безопасность, право на справедливое судебное разбирательство, а также на нарушение презумпции невиновности.
Страны, где не любят русских туристов
Пассажирке А321 пожелали смерти после видео с места трагедии
Русские слова, которые не стоит произносить за границей
«Соседку забили камнями и сожгли ее дом»