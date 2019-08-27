ЕСПЧ обязал Россию выплатить представителям Магнитского 34 000 евро

”Суд постановил признать РФ виновной в нарушении нескольких пунктов Европейской конвенции, в том числе в том, что она не обеспечила право Магнитского на жизнь и не провела справедливого расследования обстоятельств его смерти”,— приводит ТАСС решение суда, вынесенное по жалобе ”Магнитский и другие против России”.

В пресс-службе российского Минюста сообщили ”Интерфаксу”, что изучают решение ЕСПЧ. В ведомстве уточнили, что ”постановление не вступило в силу”, поэтому решение об обжаловании ”будет принято по итогам изучения в течение установленного трехмесячного срока”. Также в министерстве отметили, что ЕСПЧ признал необоснованной жалобу на ”произвольный характер лишения Магнитского свободы, признав, что задержание и заключение под стражу в полной мере соответствовали установленным конвенционным требованиям”.

Напомним, Сергей Магнитский заявил о раскрытии крупных хищений из российского бюджета, после чего был обвинен в том, что якобы помогал основателю фонда Уильяму Браудеру уклоняться от налогов. 16 ноября 2009 года, после 11 месяцев в СИЗО ”Матросская тишина”, Сергей Магнитский умер. Причиной смерти назвали токсический шок и острую сердечную недостаточность.