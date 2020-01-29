Если ты не здесь, то тебя не существует. Что скрывается за массивными заборами московской Рублевки?

"А это Рублевка, элитный район Москвы. В здешних подземных переходах поют Джордж Майкл и Мэрайя Керри. А на этой обычной рублевской помойке живут самые обычные бомжи: Сифон и Борода”.

Рублевка, которая большей части россиян знакома только по гротескам комедийного скетч-сериала ”Наша Раша”, на прошлой неделе вновь оказалась в поле зрения общественности. Выяснилось, что здесь проживает новоиспеченный премьер-министр России Михаил Мишустин. Владимир Маяковский вопрошал в свое время: ”Откуда, мол, и что это за географические новости?” Действительно, разве на зарплату директора Государственной налоговой службы можно позволить себе проживание в этой сказочной стране?

Во-первых, официально Рублевки не существует. Название охватывает ряд населенных пунктов, которые могут находиться довольно далеко от Рублево-Успенского шоссе. Как и в Таллинне, когда кажется, что любой продаваемый дом расположен на расстоянии вытянутой руки от моря, тамошние маклеры пытаются "примазать" свои мало-мальски подходящие для этого объекты к Рублевке.

А продавать есть что. Говорят, что эти земли как хорошее место для охоты ценил еще Иван Грозный. Но представлять Рублевку как самое желанное место для проживании в России стали в начале советского времени. Здесь работал и отдыхал Сталин. Сюда отведать излюбленное вино вождя — ”Киндзмараули” — приезжали соседи Анастас Микоян, Феликс Дзержинский и Климент Ворошилов. Близость вождя притягивала. В окрестностях восходом сталинизма наслаждались сотни высокопоставленных советских чиновников. Самый скандально известный из них, пожалуй, Николай Ежов, или ”Кровавый карлик”.