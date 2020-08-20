20.08.2020, 15:57

”Если Россия начнет диалог с оппозицией, это и будет вмешательство”. Кремль — о внешнем влиянии на ситуацию в Белоруссии


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”Если Россия начнет диалог с оппозицией, это и будет вмешательство”. Кремль — о внешнем влиянии на ситуацию в Белоруссии
Foto: Andres Putting

Кремль наконец-то подробно высказался о ситуации в Белоруссии — устами Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента России. "Медуза" приводит его слова в разговоре с ”Коммерсант FM”.

”Коммерсант FM”: Как в Кремле оценивают происходящее в Белоруссии? Сегодня снова начались задержания протестующих, многие страны осудили применение насилия к ним. Готова ли Москва это сделать?

Дмитрий Песков: Белоруссия — это наше союзное государство и братская нам страна. И белорусский народ — братский нам народ. Мы относимся ко всему, что происходит в Белоруссии, как к внутреннему делу этой страны. Мы считаем, что все должны делать все необходимое для того, чтобы были созданы условия для сохранения ситуации в рамках правового поля, в котором мог бы осуществляться необходимый диалог. И, конечно, мы считаем, что в нынешней ситуации главное, чтобы не было никакого влияния извне, никакого вмешательства извне в то, что сейчас происходит в Белоруссии. Мы с сожалением констатируем, что попытки такого непосредственного вмешательства имеют место. Сами считаем такое вмешательство недопустимым.

[…]

”Коммерсант FM”: Глава верхней палаты белорусского парламента Наталья Кочанова заявила, что на ситуацию в стране влияют внешние факторы. В комитете по международным делам российской Госдумы также говорят о вмешательстве. Вот, например, зампред комитета Дмитрий Новиков говорил, что польско-американский фонд для финансирования юридической поддержки гражданского общества в Белоруссии создается для прямого вмешательства в дела страны и это угрожает в том числе интересам России. Мы помним, что Кремль предостерегал от внешнего вмешательства со стороны третьих стран. Видит ли Кремль, собственно, факты этого вмешательства сейчас или потенциальное вмешательство в дела Белоруссии со стороны каких-либо внешних сил?

Дмитрий Песков: Я не буду конкретизировать эти силы, эти страны. Но мы констатируем, что косвенное и даже прямое вмешательство имеет место. Мы обеспокоены в этой связи. И мы еще раз повторяем: убеждены, что проблемы в Белоруссии должны решать сами белорусы посредством диалога, оставаясь в правовом поле.

”Коммерсант FM”: Учитывая, что Кремль вмешательство видит, то останется ли Кремль в стороне в такой ситуации? Как президент намерен действовать?

Дмитрий Песков: Вы знаете, что президенты двух стран находятся в постоянном контакте. Они часто общаются друг с другом по телефону, обмениваются мнениями. Пока о большем говорить не приходится.

”Коммерсант FM”: В Евросоюзе не признали итоги выборов. При этом Ангела Меркель заявляла, что недопустимо внешнее вмешательство в дела Белоруссии. С другой стороны, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщала, что мобилизуются 53 миллиона евро для поддержки народа Белоруссии и пострадавших от разгона протестов. И Евросоюз обещал санкции против всех ответственных за насилие. В этой ситуации Кремль как-то собирается вести диалог с Евросоюзом?

Дмитрий Песков: Кремль ведет диалог с Евросоюзом, в том числе в этом контексте сейчас будет сообщение по телефонному разговору. Но вы совершенно правильно заметили, и мы усматриваем в позиции, озвученной вчера, определенный правовой гандикап.

”Коммерсант FM”: Какие-нибудь действия Кремля последуют по устранению этого гандикапа?

Дмитрий Песков: Мы продолжаем последовательно доводить до наших собеседников нашу позицию о недопустимости внешнего влияния на события в Белоруссии.

РИА Новости: Во вчерашнем заявлении европейских лидеров также говорится, что они не признают выборы и считают, что должны пройти новые. Как Кремль относится к позиции, нужны ли Белоруссии новые выборы? И второе, оппозиция заявила, что хочет и готова контактировать со всеми странами, в том числе с Россией. Готовы ли в России говорить с представителями тех, кто не согласен с результатами выборов в Белоруссии?

Дмитрий Песков: Мы считаем, что в первую очередь должен осуществляться диалог внутрибелорусский. Если зарубежные страны, в том числе Россия, начнут вести диалог с оппозицией, это и будет вмешательство во внутренние дела. Что касается выборов и так далее — опять же, мы не собираемся вмешиваться в эту ситуацию. Еще раз повторяю, вы знаете, что президент Путин поздравил Лукашенко с победой на выборах.

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