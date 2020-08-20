”Если Россия начнет диалог с оппозицией, это и будет вмешательство”. Кремль — о внешнем влиянии на ситуацию в Белоруссии

”Коммерсант FM”: Как в Кремле оценивают происходящее в Белоруссии? Сегодня снова начались задержания протестующих, многие страны осудили применение насилия к ним. Готова ли Москва это сделать?

Дмитрий Песков: Белоруссия — это наше союзное государство и братская нам страна. И белорусский народ — братский нам народ. Мы относимся ко всему, что происходит в Белоруссии, как к внутреннему делу этой страны. Мы считаем, что все должны делать все необходимое для того, чтобы были созданы условия для сохранения ситуации в рамках правового поля, в котором мог бы осуществляться необходимый диалог. И, конечно, мы считаем, что в нынешней ситуации главное, чтобы не было никакого влияния извне, никакого вмешательства извне в то, что сейчас происходит в Белоруссии. Мы с сожалением констатируем, что попытки такого непосредственного вмешательства имеют место. Сами считаем такое вмешательство недопустимым.

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”Коммерсант FM”: Глава верхней палаты белорусского парламента Наталья Кочанова заявила, что на ситуацию в стране влияют внешние факторы. В комитете по международным делам российской Госдумы также говорят о вмешательстве. Вот, например, зампред комитета Дмитрий Новиков говорил, что польско-американский фонд для финансирования юридической поддержки гражданского общества в Белоруссии создается для прямого вмешательства в дела страны и это угрожает в том числе интересам России. Мы помним, что Кремль предостерегал от внешнего вмешательства со стороны третьих стран. Видит ли Кремль, собственно, факты этого вмешательства сейчас или потенциальное вмешательство в дела Белоруссии со стороны каких-либо внешних сил?

Дмитрий Песков: Я не буду конкретизировать эти силы, эти страны. Но мы констатируем, что косвенное и даже прямое вмешательство имеет место. Мы обеспокоены в этой связи. И мы еще раз повторяем: убеждены, что проблемы в Белоруссии должны решать сами белорусы посредством диалога, оставаясь в правовом поле.

”Коммерсант FM”: Учитывая, что Кремль вмешательство видит, то останется ли Кремль в стороне в такой ситуации? Как президент намерен действовать?