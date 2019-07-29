”Если никакие меры не будут предприняты, протест радикализируется сам собой”. Муниципальный депутат — о протестах в Москве

Мне не довелось оказаться в автозаке. Хотя хватали людей поблизости от меня. Те задержания, что я видел, происходили так. Вся Тверская улица была заранее огорожена заборами, разделявшими проезжую часть и тротуар. За заборами со стороны проезжей части по всему периметру стояли ”космонавты” (так называют омоновцев в шлемах с пластиковыми забралами — прим. RusDelfi). Периодически забор раздвигается и в толпу митингующих залетает стайка омоновцев, выдергивает человека и утаскивает его за забор. Я таких задержаний видел штук пять. Но поскольку я невысокого роста, я обычно вижу только то, что происходит совсем уж рядом со мной.

По тому количеству солдат росгвардии и омоновцев, по числу автозаков — а их скрыть невозможно, все видят и снимают на телефоны машины, когда они едут по городу по городу — я прикинул, что задержанных будет 1000, оказалось 1300.

Пока главный итог, что некая общественная дискуссия ведется всё шире и глубже. В том числе она ведется и между разумными лоялистами и совсем отмороженными путинистами. То есть не только между оппозиционерами и государственниками, а уже внутри самих государственников. Это наблюдение по соцсетям.

Даст ли избирком задний ход после этой акции протеста и допустит ли независимых кандидатов? Обычно задний ход эти люди не дают, но такой ситуации, как сейчас, еще не было. Что происходит внутри черного ящика под названием ”наши власти”, непонятно. Но пока с того уровня, на котором принимаются решения, утечек нет. Там всё достаточно монолитно. Утечки бывают с уровня ниже.