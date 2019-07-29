29.07.2019, 12:53

”Если никакие меры не будут предприняты, протест радикализируется сам собой”. Муниципальный депутат — о протестах в Москве

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Илья Бер
Илья Бер
EST
Moskva
MoskvaFoto: SHAMIL ZHUMATOV, REUTERS

Муниципальный депутат Илья Бер специально для RusDelfi рассказал, как происходили задержания во время субботней акции протеста в Москве, а также спрогнозировал развитие ситуации вокруг выборов Мосгордуму.

Мне не довелось оказаться в автозаке. Хотя хватали людей поблизости от меня. Те задержания, что я видел, происходили так. Вся Тверская улица была заранее огорожена заборами, разделявшими проезжую часть и тротуар. За заборами со стороны проезжей части по всему периметру стояли ”космонавты” (так называют омоновцев в шлемах с пластиковыми забралами — прим. RusDelfi). Периодически забор раздвигается и в толпу митингующих залетает стайка омоновцев, выдергивает человека и утаскивает его за забор. Я таких задержаний видел штук пять. Но поскольку я невысокого роста, я обычно вижу только то, что происходит совсем уж рядом со мной.

По тому количеству солдат росгвардии и омоновцев, по числу автозаков — а их скрыть невозможно, все видят и снимают на телефоны машины, когда они едут по городу по городу — я прикинул, что задержанных будет 1000, оказалось 1300.
Пока главный итог, что некая общественная дискуссия ведется всё шире и глубже. В том числе она ведется и между разумными лоялистами и совсем отмороженными путинистами. То есть не только между оппозиционерами и государственниками, а уже внутри самих государственников. Это наблюдение по соцсетям.

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Даст ли избирком задний ход после этой акции протеста и допустит ли независимых кандидатов? Обычно задний ход эти люди не дают, но такой ситуации, как сейчас, еще не было. Что происходит внутри черного ящика под названием ”наши власти”, непонятно. Но пока с того уровня, на котором принимаются решения, утечек нет. Там всё достаточно монолитно. Утечки бывают с уровня ниже.

Дошла ли история в полной мере до ”человека в батискафе”? Подозреваю, что после субботних задержаний уже должна дойти.

Дошла ли история в полной мере до ”человека в батискафе”? Подозреваю, что после субботних задержаний уже должна дойти. Что сейчас должны быть приняты уже другие решения, не те, которые были на старте. А чтобы что-то такое перерешать, это уже, насколько я понимаю устройство нашей вертикали, должен сделать ”человек в батискафе”. Но всё это гадание на кофейной гуще.

В субботу местами были довольно жесткие столкновения. Немассовые, но были. Пока люди выходят с голыми руками, и протест носит ненасильственный характер. Я — человек мирный и не сторонник радикализации. Но есть ощущение, что если никакие меры не будут предприняты властями, она возникнет сама собой. Никто из разумных людей не будет этому рад.

Добавлю, что все это происходит на фоне того, что почти все кандидаты, за которых выходят люди на улицу, задержаны. На Дмитрия Гудкова заведено третье административное дело за полгода, что переводит дело в уголовную плоскость.

3 августа будет новый митинг. Для всех будет хорошо, если эта акция будет официально разрешенной. И эта акция будет за полтора дня до апелляции в Центризбироме, который является последней выборной инстанция. Дальше уже только в суд.

Более подробно о задержаниях на акции протеста в Москве можно прочитать ЗДЕСЬ.

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