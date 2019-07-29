”Если никакие меры не будут предприняты, протест радикализируется сам собой”. Муниципальный депутат — о протестах в Москве

Дошла ли история в полной мере до ”человека в батискафе”? Подозреваю, что после субботних задержаний уже должна дойти.
Дошла ли история в полной мере до ”человека в батискафе”? Подозреваю, что после субботних задержаний уже должна дойти. Что сейчас должны быть приняты уже другие решения, не те, которые были на старте. А чтобы что-то такое перерешать, это уже, насколько я понимаю устройство нашей вертикали, должен сделать ”человек в батискафе”. Но всё это гадание на кофейной гуще.
В субботу местами были довольно жесткие столкновения. Немассовые, но были. Пока люди выходят с голыми руками, и протест носит ненасильственный характер. Я — человек мирный и не сторонник радикализации. Но есть ощущение, что если никакие меры не будут предприняты властями, она возникнет сама собой. Никто из разумных людей не будет этому рад.
Добавлю, что все это происходит на фоне того, что почти все кандидаты, за которых выходят люди на улицу, задержаны. На Дмитрия Гудкова заведено третье административное дело за полгода, что переводит дело в уголовную плоскость.
3 августа будет новый митинг. Для всех будет хорошо, если эта акция будет официально разрешенной. И эта акция будет за полтора дня до апелляции в Центризбироме, который является последней выборной инстанция. Дальше уже только в суд.
Более подробно о задержаниях на акции протеста в Москве можно прочитать ЗДЕСЬ.
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