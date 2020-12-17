ЕС ввел третий пакет санкций против режима Лукашенко и продлил ограничительные меры в отношении России

В санкционный список попали в числе прочих спикер верхней палаты парламента Беларуси Наталья Кочанова, вице-премьер Анатолий Сивак и генпрокурор страны Андрей Швед. В списке также упомянут глава Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт, чья супруга — пресс-секретарь Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт — вошла еще в предыдущий санкционный перечень ЕС.

Евросоюз также наложил санкции на семь юридических лиц, в основном оборонных предприятий. Это "140-й ремонтный завод", ремонтирующий танки, "Агат — электромеханический завод", где разрабатываются автоматизированные системы управления и электроника, "МЗКТ", выпускающий колесные базы для различных комплексов вооружений, а также "Белтехэкспорт", продающий военную технику в другие страны.

В список юрлиц, подвергнутых санкциям, попали управление делами президента Республики Беларусь, крупный частный застройщик Dana Holdings и IT-компания ООО "Синезис".

Главы МИД стран ЕС договорились ввести санкции против компаний, финансирующих режим Лукашенко, в конце ноября. В целом с октября 2020 года Евросоюз подверг санкциям 88 белорусов из-за фальсификации результатов выборов президента Беларуси и жестких разгонов акций протеста. Санкции были наложены и на самого Александра Лукашенко и руководителей силовых органов страны. Фигурантам санкционного списка запрещен въезд в ЕС, их счета в европейских банках, если таковые имеются, подлежат заморозке.

Санкции против России продлены

Европейский Союз в четверг, 17 декабря, продлил до конца июля 2021 года срок действия санкций, введенных в отношении определенных отраслей российской экономики. Ограничительные меры касаются финансового, энергетического и оборонного секторов РФ, а также товаров двойного назначения. Они включают в себя ограничение доступа на первичный и вторичный рынок капитала ЕС для ряда российских финансовых учреждений, экспортный и импортный запрет на торговлю оружием и ряд других мер.

Евросоюз объявил о введении этих санкций в июле 2014 года. Брюссель готов ослабить либо отменить их только в том случае, если Россия выполнит минские договоренности об урегулировании конфликта на востоке Украины.