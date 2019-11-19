ЕС назвал запоздалым возвращение Россией украинских кораблей

В Евросоюзе напомнили, что Брюссель неоднократно призвал Москву выполнить решение Международного трибунала ООН по морскому праву, принятое 25 мая. Согласно этому решению, Россия должна была незамедлительно освободить и вернуть в Украину суда "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" и освободить всех арестованных украинских моряков.

ЕС ожидает, что Россия в соответствии с международным правом обеспечит свободу судоходства в Азовском море, а также Керченском проливе, которое соединяет его с Черным морем. В свою очередь, Киев "продемонстрировал конструктивный подход и стремление к разрешению конфликта, который стал последствием акта агрессии со стороны России в отношении Украины", отмечается в заявлении Европейской службы внешнеполитической деятельности. Брюссель ожидает, что Москва поддержит эти усилия.

Россия вернула Украине корабли через год после захвата