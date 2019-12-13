Эрнст признал ошибку в сюжете "Первого канала" о сбитом малайзийском Boeing

"Первый канал" допустил ошибку при подготовке сюжета, в котором говорилось, что малайзийский Boeing 777 в 2014 году над Донбассом мог сбить украинский истребитель. Об этом в интервью The New Yorker заявил гендиректор "Первого канала" Константин Эрнст.

"Когда я спросил Эрнста, почему его канал показал нечто настолько легко опровергаемое, он ответил, что это простая ошибка: "Да, мы люди, мы допустили ошибку, но не нарочно", — говорится в статье.

Сюжет о снимке вышел на "Первом канале" 14 ноября 2014 года в программе "Однако" Михаила Леонтьева. Ведущий "Первого" заявил, что на снимке, который был "предположительно сделан иностранным спутником-шпионом", виден истребитель МиГ-29, который мог сбить лайнер. Снимок, как утверждали журналисты "Первого", поступил в распоряжение программы после выхода расследования Российского союза инженеров, в котором выдвигалась версия, что самолет, на борту которого были 298 человек, сбил украинский истребитель. Вслед за тем, как расследование опубликовали, в РСИ поступило письмо, которое прислал "человек, представившийся выпускником MIT, авиаэкспертом с двадцатилетним опытом Джорджем Билтом". Автор письма говорил, что согласен с выводами российских экспертов. К посланию прилагался снимок, на котором "отчетливо виден пуск ракеты из-под левого крыла истребителя". Вероятность того, что "фото со спутника" было подделано, на "Первом" опровергли.