13.12.2019, 09:37

Эрнст признал ошибку в сюжете "Первого канала" о сбитом малайзийском Boeing

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Эрнст признал ошибку в сюжете "Первого канала" о сбитом малайзийском Boeing
Foto: Artyom Geodakyan/TASS

В 2014 году "Первый канал" показал в эфире снимок с украинским МиГ-29, в сюжете выдвигалась версия, что малайзийский Boeing над Донбассом мог сбить истребитель. Спустя пять лет Эрнст назвал сюжет ошибкой.

"Первый канал" допустил ошибку при подготовке сюжета, в котором говорилось, что малайзийский Boeing 777 в 2014 году над Донбассом мог сбить украинский истребитель. Об этом в интервью The New Yorker заявил гендиректор "Первого канала" Константин Эрнст.

"Когда я спросил Эрнста, почему его канал показал нечто настолько легко опровергаемое, он ответил, что это простая ошибка: "Да, мы люди, мы допустили ошибку, но не нарочно", — говорится в статье.

Сюжет о снимке вышел на "Первом канале" 14 ноября 2014 года в программе "Однако" Михаила Леонтьева. Ведущий "Первого" заявил, что на снимке, который был "предположительно сделан иностранным спутником-шпионом", виден истребитель МиГ-29, который мог сбить лайнер. Снимок, как утверждали журналисты "Первого", поступил в распоряжение программы после выхода расследования Российского союза инженеров, в котором выдвигалась версия, что самолет, на борту которого были 298 человек, сбил украинский истребитель. Вслед за тем, как расследование опубликовали, в РСИ поступило письмо, которое прислал "человек, представившийся выпускником MIT, авиаэкспертом с двадцатилетним опытом Джорджем Билтом". Автор письма говорил, что согласен с выводами российских экспертов. К посланию прилагался снимок, на котором "отчетливо виден пуск ракеты из-под левого крыла истребителя". Вероятность того, что "фото со спутника" было подделано, на "Первом" опровергли.

"Для того чтобы подделать такое, требуется даже более высокий профессионализм, чем для доступа к подобной информации. Господа, у вас есть эти снимки! Или другие! Предъявите их наконец! Руки на стол!" — говорил Леонтьев.

Автора письма, Джорджа Билта, вскоре разыскало издание Buzzfeed. Он рассказал, что нашел это фото на одном из форумов в интернете и честно предупредил об этом российских журналистов.

19 ноября 2014 года "Первый канал" в новом сюжете признал, что фото является фейковым, но ведущий программы Михаил Леонтьев заявил, что снимок "не выдавался ни за какое доказательство", первоисточник фото был вброшен либеральным блогером, а о виновности украинской стороны говорит "гробовое молчание официального Вашингтона" в ответ на скандал со снимком.

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