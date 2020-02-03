Эрдоган заявил, что Турция не признает незаконную аннексию Крыма

”Я вновь хотел бы подчеркнуть, что мы не признаем незаконную аннексию Крыма. Мы продолжим поддерживать территориальную целостность Украины”, — сказал турецкий лидер.

По словам Эрдогана, Турция продолжит ”внимательно следить за положением крымских татар”. ”Совместно с властями Украины мы продолжим оказывать поддержку крымско-татарским тюркам, которые являются исконными жителями этой страны”, — добавил президент Турции.

Между тем в понедельник, комментируя слова Эрдогана, выразившего обеспокоенность положением крымских татар в регионе, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в этой части российская сторона категорически не согласна со своими турецкими партнерами. Он напомнил, что приглашение Эрдогану от президента РФ Владимира Путина посетить Крым и увидеть ситуацию своими глазами остается в силе.

В Киеве Эрдоган поприветствовал почетный караул словами ”Слава Украине!”