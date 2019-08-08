Эрдоган встретился с Зеленским и заявил о поддержке крымских татар

Пресс-конференция была приурочена к визиту президента Украины в столицу Турции Анкару.

”Сегодня я вновь подтвердил, что Турция всегда будет поддерживать независимость Украины. <…> Я надеюсь, что скоро конфликт на востоке страны закончится. Мы поддерживаем минский процесс и миссию ОБСЕ”, — заявил Эрдоган.

Он также принес соболезнования Зеленскому и украинцам в связи с гибелью четырех военнослужащих ВС Украины в Донбассе.

Кроме того, президент Турции заявил, что Анкара будет защищать права крымских татар, которые являются ”важным элементом турецко-украинских связей”. Эрдоган подчеркнул, что Турция намерена способствовать сохранению национальной идентичности крымских татар.