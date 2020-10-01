Эрдоган резко ответил на совместное заявление Путина, Трампа и Макрона по Нагорному Карабаху

”Учитывая, что США, Россия и Франция почти 30 лет пренебрегали проблемой, недопустимо, чтобы они принимали участие в поиске решения по прекращению огня”,— передает Reuters слова господина Эрдогана. Он заявил, что длительное прекращение огня может настать только после того, как ”армянские оккупанты” покинут территорию Нагорного Карабаха.

Ситуация вокруг спорной территории обострилась 27 сентября, в регионе начались активные боевые действия. В Армении и Азербайджане было введено военное положение, обе стороны сообщают о жертвах и раненых.

Во время эскалации конфликта Турция заявила, что готова поддерживать Азербайджан в переговорах и на поле боя. Франция утверждает, что в боевых действиях в Карабахе участвуют боевики из Турции. Армения также заявила об участии ВВС страны в конфликте на стороне Азербайджана, напоминает "Коммерсантъ".

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