Эксперт Евросовета: Москва определилась — Беларусь де-факто станет ее колонией

– Как вы охарактеризовали бы то, что сейчас происходит в Беларуси? Можно ли назвать это революцией? Каковы причины этих событий?

– Есть много причин всего этого. Лукашенко управляет Беларусью с 1994 г., люди устали от него. Его экономическая модель кажется все менее надежной как из-за роли России в ней, так и из-за перемен на мировых рынках. Много людей из экономической элиты чувствует, что нужны перемены.

Действия Лукашенко в борьбе с COVID-19 также разочаровали людей, они водят, что в соседних странах руководство было активнее. Кроме того, позорные действия по фальсификации выборов – снова 80%, как будто ничто не изменилось. Если бы было 52%, и он признал необходимость перемен, кризиса можно было избежать. Его желание сохранить квазимонархию разочаровало большую часть элиты. Они согласны с тем, что престол в руках Лукашенко, но что в его руках и руках его сына - это уже слишком. Когда видишь, что Лукашенко ничего менять не хочет, революция кажется единственным путем. Однако Лукашенко поддерживает Россия. Поэтому думаю, конец всего этого будет нехорошим.

– А как с реакцией ЕС на события в Беларуси? Как вы думаете, возымеют ли действие санкции в отношении 15–20 белорусских чиновников? Может, ЕС должен прилагать больше усилий для решения кризиса? Но быть может у ЕС нет стратегии или желания это сделать?

– У ЕС нет средств для претворения в жизнь изменений, поэтому его политика может только побудить белорусов к переменам. Но и эти возможности очень ограничены. Поддерживают гражданское общество и СМИ. Санкциями сейчас немногого добьешься, ведь Лукашенко вцепился во власть, и его поддерживает Москва.

– Должен ли ЕС в данной ситуации перекидывать вину (и санкции) с Минска на Москву?

– Я бы сказал, если Россия в эту пятницу отклонит предложение Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, то ЕС придется назвать роль Москвы. Но произойдет ли это? Я сомневаюсь. В ЕС есть пророссийско настроенные страны, которые могут заявлять, что Лукашенко должен уйти, но с Москвой дела у них обстоят иначе. Лидер этих стран не Виктор Орбан, а Эмманюэль Макрон. Поэтому разрешить ситуацию непросто. Можно напугать или вызвать возмущение у Орбана, заставить его соблюдать единую позицию, но труднее надавить на французов.