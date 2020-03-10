Экономист: не стоит проводить параллели с последними годами СССР, но жить россияне теперь будут однозначно хуже

При этом, по мнению Сергея Гуриева, для России и высокая цена на нефть — отнюдь не благо, так как она приводит, в том числе, и к консервации и укреплению недемократических институтов. Но эпоха высоких цен теперь, похоже, в любом случае уже осталась в прошлом. Мировая экономика оказалась в очень нестабильной ситуации, по всем рынкам идут разнонаправленные ударные волны. К примеру, очень дорого стоят американские облигации, у них очень низкая доходность, но правительство США может заимствовать деньги на 10 лет под процент существенно ниже инфляции, так как в условиях кризиса все пытаются покупать не рискованные валюты, включая российские рубли, а стабильную американскую несмотря даже на колоссальный внешний долг США.

Многие наблюдатели проводят параллели нынешней ситуации с последними годами СССР — там тоже была Олимпиада, ввод войск в восточную страну — Афганистан, сбитый "Боинг", и, в конце концов, падение цен — и всё, и до свидания Советский Союз. Но Сергей Гуриев отмечает, что качество управления экономикой в советские времена и сегодня все-таки принципиальное разное и нынешнее российское правительство гораздо более компетентное, чем позднесоветское. СССР к концу своего существования погряз в больших долгах, у России же напротив есть Фонд национального благосостояния, наконец — плавающий курс рубля.

Сегодня низкие цены на нефть ударят по всем — и по американским компаниям, добывающим сланцевую нефть, и по российской экономике. "Для американского нефтяного сектора — для штата Техас или для Северной Дакоты это будет очень тяжелое время, — говорит Сергей Гуриев. Но в целом, конечно, если цены на нефть останутся на уровне 30 долларов за баррель, то через пару лет в российском суверенном фонде деньги кончатся. И тогда возникнут новые вопросы о том, кто за это заплатит: пенсионеры, школьники или топ-менеджеры?" По мнению экономиста уже закладывается снижение пенсий в реальном выражении в стиле знаменитых слов бывшего премьер-министра Дмитрия Медведева "Денег нет, но вы держитесь". Естественно, это негативно скажется на рейтингах российской власти, которые и сейчас далеко не на былой высоте.