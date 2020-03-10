10.03.2020, 13:14

Экономист: не стоит проводить параллели с последними годами СССР, но жить россияне теперь будут однозначно хуже

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Экономист: не стоит проводить параллели с последними годами СССР, но жить россияне теперь будут однозначно хуже
Foto: KIRILL KUDRYAVTSEV, AFP

Профессор Парижского университета Sciences Po, экономист Сергей Гуриев прокомментировал обвал мировых цен на нефть минувшей ночью, вызвавший резкое снижение курса российской валюты. По его мнению, не стоит проводить параллели с последними годами СССР, но жить мы теперь будем однозначно хуже, пишут "Новые Известия".

"Я помню, один раз, когда подешевели цены на нефть и, естественно, в Европе упали цены на бензин, в России они выросли, — сказал Сергей Гуриев в интервью радиостанции "Эхо Москвы". — Президент Путин сказал: "Мы решили, что нашим нефтепроизводителям так трудно приходится на внешних рынках, что мы бы им хотели помочь на внутреннем". Поэтому, я думаю, что вы правы, что вряд ли стоит ожидать снижения цен на бензин внутри страны. Если вы спрашиваете, ударит ли это по вашему карману, ответ: ударит. Действительно, курс рубля снизится. Курс доллара и евро по отношению к рублю вырастет, импорт станет дороже. И в этом смысле то, что будет завтра на рынке — это будет очень такой трудно предсказуемый шок".

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При этом, по мнению Сергея Гуриева, для России и высокая цена на нефть — отнюдь не благо, так как она приводит, в том числе, и к консервации и укреплению недемократических институтов. Но эпоха высоких цен теперь, похоже, в любом случае уже осталась в прошлом. Мировая экономика оказалась в очень нестабильной ситуации, по всем рынкам идут разнонаправленные ударные волны. К примеру, очень дорого стоят американские облигации, у них очень низкая доходность, но правительство США может заимствовать деньги на 10 лет под процент существенно ниже инфляции, так как в условиях кризиса все пытаются покупать не рискованные валюты, включая российские рубли, а стабильную американскую несмотря даже на колоссальный внешний долг США.

Многие наблюдатели проводят параллели нынешней ситуации с последними годами СССР — там тоже была Олимпиада, ввод войск в восточную страну — Афганистан, сбитый "Боинг", и, в конце концов, падение цен — и всё, и до свидания Советский Союз. Но Сергей Гуриев отмечает, что качество управления экономикой в советские времена и сегодня все-таки принципиальное разное и нынешнее российское правительство гораздо более компетентное, чем позднесоветское. СССР к концу своего существования погряз в больших долгах, у России же напротив есть Фонд национального благосостояния, наконец — плавающий курс рубля.

Сегодня низкие цены на нефть ударят по всем — и по американским компаниям, добывающим сланцевую нефть, и по российской экономике. "Для американского нефтяного сектора — для штата Техас или для Северной Дакоты это будет очень тяжелое время, — говорит Сергей Гуриев. Но в целом, конечно, если цены на нефть останутся на уровне 30 долларов за баррель, то через пару лет в российском суверенном фонде деньги кончатся. И тогда возникнут новые вопросы о том, кто за это заплатит: пенсионеры, школьники или топ-менеджеры?" По мнению экономиста уже закладывается снижение пенсий в реальном выражении в стиле знаменитых слов бывшего премьер-министра Дмитрия Медведева "Денег нет, но вы держитесь". Естественно, это негативно скажется на рейтингах российской власти, которые и сейчас далеко не на былой высоте.

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