Экономист Михаил Хазин: при Сталине была демократия, нынешней России и не снилось!

”Конечно, была (демократия — прим) — еще какая! Мой дед был инженером. В 1952 году он работал он институте, который был в системе госбезопасности СССР. В 1952 году его выгнали с работы, скорее всего, за неправильную национальность. Он жил в служебной квартире, в высоком здании на Котельнической улице в Москве. Это было одно из трех-четырех самых престижных зданий в СССР — у него была трехкомнатная квартира. В районный суд было направленно исковое заявление: ”Просим разрешение на выселение Георгия Хазина и его семьи — жены и двух несовершеннолетних детей — с занимаемой служебной жилищной площади, в связи с его увольнением с должности”. Далее пришла бумага из министерства: ”В связи с наличием у Хазина несовершеннолетних детей в выселении отказать””, — сказал он.

По мнению Хазина, в условиях современной России подобное не представляется возможным, пишет mixnews.lv.

”То есть никому и в голову не могло прийти позвонить в тот же суд и договориться о выселении моего деда, чтобы поселить в эту квартиру, скажем, какого-нибудь генерал-лейтенанта. По нашим временам, это что-то невообразимое. Когда я говорю о демократии, то имею в виду это. Но если вы начинали играть в политику — это было совсем другое дело”, — подчеркнул экономист.