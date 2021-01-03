"Ехали в гости": в страшной аварии в Сибири погибли восемь человек

В Туве на трассе ”Енисей” столкнулись два автомобиля, погибли восемь человек. По разным данным, еще два или три человека пострадали, они в тяжелом состоянии. Источник ”Интерфакса” сообщил, что машины были переполнены людьми.
В Республике Тыва произошло крупное ДТП с участием двух легковых машин, в результате погибли восемь человек, сообщает ТАСС со ссылкой на МВД. Предположительно, среди погибших оба водителя.
Еще три человека пострадали, ”Интерфакс” со ссылкой на источник пишет, что они были госпитализированы в тяжелом состоянии.
Позже ТАСС уточнил, что пострадали два человека. По информации агентства, семь человек скончались на месте, один — в больнице.
РБК обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД России по Республике Тыва.
Авария произошла в Улуг-Хемском районе на 953-м км федеральной автодороги Р-257 ”Енисей”, сообщает региональное управление МЧС. От ведомства к месту аварии были направлены пять человек и две единицы техники.
”Столкнулись два переполненных легковых автомобиля местных жителей, направлявшихся в гости в соседние села”, — цитирует ”Интерфакс” своего собеседника.
По предварительным данным, передает ТАСС, произошло лобовое столкновение: одна из двух машин вылетела на встречную полосу и врезалась в идущую навстречу.
Накануне в Ростовской области произошла авария с участием легкового автомобиля и грузовика, в результате которой погибли четыре человека. Машины двигались друг другу навстречу по трассе Волгоград — Каменск. Трое из погибших — взрослые, личность еще одной женщины устанавливается. Трое детей, находившихся в машине, были госпитализированы.
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