"Единая Россия" финансировала лояльных кандидатов в Мосгордуму
Лояльные властям независимые самовыдвиженцы в Мосгордуму получили на свои избирательные кампании 800 миллионов рублей. Деньги предоставили фонды, связанные с "Единой Россией".
Лояльные властям независимые самовыдвиженцы в Мосгордуму получили на свои избирательные кампании 800 миллионов рублей. Деньги предоставили фонды, связанные с "Единой Россией".
Мосгоризбирком после запроса телеканала "Дождь" опубликовал данные о финансировании избирательных кампаний в Мосгордуму формально независимых, но лояльных властям кандидатов. Как пишет "Дождь" в ночь на среду, 7 августа, жертвователями таких самовыдвиженцев оказались фонды, связанные с партией "Единая Россия" и "Общероссийским народным фронтом". На их кампании через некоммерческие организации было потрачено около 800 миллионов рублей.
Так, проректор Высшей школы Экономики Валерия Касамара получила миллионы рублей от фондов, один из которых зарегистрирован по одному адресу с московской штаб-квартирой "Единой России", а второй делит один телефонный номер с "Общероссийским народным фронтом".
Среди получавших деньги от таких фондов фигурируют экономист Наталья Починок, олимпийская чемпионка Мария Киселева, журналист ВГТРК Андрей Медведев и многие другие кандидаты. Суммы, которые получали некоторые кандидаты, превышали предельные суммы, зафиксированные в Избирательном кодексе Москвы, утверждает "Дождь".
Представители непарламентской оппозиции, которых по большей части не допустили к выборам в Мосгордуму, утверждали, что лояльные властям самовыдвиженцам находились в выигрышном положении — их допустили до выборов, несмотря на то что они практически не проводили реальные кампании по сбору подписей.
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