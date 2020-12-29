Двух журналистов из приграничной Эстонии области включили в список "иностранных агентов"

Rus.Delfi попросил прокомментировать эту ситуацию Дениса Камалягина, главного редактора газеты ”Псковская губерния".

Как Вы оцениваете признание Вас в качестве ”СМИ-иноагента”?

Я сам не так близко к сердцу это принял, как общество и коллеги: благодарю их за множество обращений с поддержкой. Сам я от государства давно ничего не жду и, собственно, поэтому весьма буднично это воспринял.

Почему Псковская область (сразу двое журналистов) оказалась ”лидером” этого списка?На моей взгляд, два журналиста из Пскова связаны в частности с освещением дела Светланы Прокопьевой (в июле ее осудили за ”оправдание терроризма”) и в целом — в наших журналистских отношениях с псковскими силовыми структурами.

Кроме дела Прокопьевой только за последнее время именно мы первыми публиковали информацию об аресте полицейских в Великих Луках, которые держали две плантации конопли, чтобы задерживать там людей. Мы первыми написали о пропаже 39 кг гашиша из псковского УФСБ, которые были вещдоком. Накануне также мы первые написали о том, что в псковский торговый центр случайно попал снаряд из пушки, которая принадлежит псковской дивизии ВДВ. Так что такое рьяное желание включить туда меня и Людмилу Савицкую, которая также освещала все эти темы, мне вполне понятно.

Реестр "иностранных агентов" можно найти ЗДЕСЬ.

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