Двое детей разбились при падении с 11-го этажа дома в Москве

По данным следствия, сегодня рядом с домом 8 по улице Талалихина обнаружены тела двух мальчиков с травмами, характерными для падения с высоты, сказала Иванова в субботу "Интерфаксу". По ее словам, уже установлено, что до трагедии дети находились в квартире не одни.

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ст.109 УК РФ). Следователи и криминалисты опрашивают очевидцев и соседей семьи.

Она не уточнила возраста погибших. Между тем информированный источник сообщил "Интерфаксу", что мальчикам было 7 и 10 лет.

Ранее в субботу источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что двое детей в возрасте 8 и 10 лет выпали из окна по неосторожности.

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