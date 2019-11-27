”Думали, ты свалила”: как в МВД России травили убившую себя следователя

Вскоре родственники подъехали к дому своей дочери в Сочи, однако в квартире никто не отвечал, трубку девушка также не брала. Позже выяснилось, что в это время Алан П. отвез Клочкову в один из отелей города. Там, по словам сестры, он ее изнасиловал, после чего девушке понадобилась помощь врачей из-за сильного кровотечения. Скорая помощь госпитализировала девушку — в больнице зафиксировали, что до надругательства она была девственницей.

Вскоре в медучреждение приехали родители и сестра — они увидели на теле родственницы синяки и ссадины, однако в справке, которую врачи выдали девушке, это не зафиксировано.

В ней был указан диагноз — ”травма половых органов”, а также то, что медработники провели операцию по ушиванию влагалища, сообщает портал News.ru, в распоряжении которого оказался документ.

Клочкова отказалась писать заявление в полицию, так как не хотела придавать случившееся огласке — между тем она была очень расстроена и называла себя позором семьи. По словам сестры, Мария даже говорила о своем желании покончить жизнь самоубийством, передает kp.ru. ”В итоге, чтобы помочь ей и не оставлять одну, я забрала ее домой к родителям с 9 по 20 октября”, — сообщила родственница ”Газете.Ru”.

Когда 21 октября Клочкова вернулась на службу, ее ждала еще большая травля, чем раньше. ”То, что произошло с 5 на 6 октября мы никому не говорили, кроме ее начальника. Откуда узнали сослуживцы нам неизвестно. Однако коллеги изначально относились плохо, а после 21 октября еще сильнее стали травить”, — подчеркнула сестра скончавшейся в разговоре с ”Газетой.Ru”.

Так, у следователя забрали все, что выдали раньше: вещи, бумаги, даже пишущие ручки, отметила родственница. ”Они ей сказали: ”О, ты че вернулась? Мы уже думали, что ты свалила и не вернешься”,

— сообщила сестра Клочковой kp.ru.

Близкие предполагают, что Алан П. начал распускать слухи о ночи после Дня уголовного розыска. При этом, по словам родственников, руководитель оперативника пообещал уволить его, однако потом ушел в отпуск, после чего на службе так и не появился.

Как пояснила сестра, по ее мнению, именно изнасилование и отношение сослуживцев привело к тому, что 23 ноября девушка покончила с собой. Ее тело в служебном кабинете обнаружили коллеги, однако они не собирались сообщать родителям Клочковой о случившемся.

В итоге родственники следователя узнали о ее суициде благодаря новостям. ”Мне позвонил знакомый и сказал, что читал в новостях. Я открыла интернет и не поверила в этот ужас. На телефонные звонки сестра не отвечала. Я позвонила в дежурку. Мне сказали, чтобы на мобильный перезвонила. Видимо, боялись говорить по стационарному, вдруг начальство браниться будет”, — рассказала сестра скончавшейся kp.ru.