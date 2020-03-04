04.03.2020, 21:50

Дудь рассказал россиянам о ВИЧ, и спрос на тесты вырос в десятки раз. Как сделать такой тест в Эстонии?

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Андрей Данило
Редактор
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Юрий Дудь
Юрий ДудьФото: Youtube

"Медуза" обратила внимание на повышенный спрос на экспресс-тесты на ВИЧ в России. Издание связывает это с выходом фильма популярного журналиста Юрия Дудя, набравшего почти 14 млн просмотров в Ютьюбе.

В интернет-магазине eapteka.ru тесты закончились в первые несколько часов после выхода фильма, сообщил ”Ведомостям” гендиректор Антон Буздалин. Обычно пользователи онлайн-аптеки делают 35 запросов в день об экспресс-тестах на ВИЧ, с 11 по 13 февраля их было более 1000. Спрос на экспресс-тесты на ВИЧ в аптеках сетей ”Неофарм” и ”Столички” за день вырос в девять раз, сообщил гендиректор сетей Евгений Нифантьев.

Яна Клевцова из Unident объясняет опережающий рост интереса к экспресс-тестам тем, что их можно сделать в домашних условиях и абсолютно анонимно.

Главврач петербургского ”Центра СПИД” Денис Гусев расказал ”Медузе”, что число желающих пройти тест на ВИЧ после выхода фильма Дудя выросло вдвое. ”Думаю, что [до выхода фильма] большинство людей не задумывались о проблеме ВИЧ, считая, что она их не касается”, — добавил он. Об удвоении числа желающих сделать тест ”Медузе” рассказали и в красноярском Центре СПИД. ”Мы всегда спрашиваем, по какой причине люди приходят. Оказалось, что все посмотрели фильм [Дудя]”, — сказал врач-методист центра Руслана Шешина. Точно такую же динамику — двукратный рост числа обратившихся — зафиксировали и в нижегородском Центре СПИД, пишет NN.ru.

Как пройти тест на ВИЧ в Эстонии?

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Пилле Калда из Института развития здоровья сообщила RusDelfi, что в Эстонии тест на ВИЧ можно сделать в кабинетах консультирования и тестирования на ВИЧ, молодежных консультационных центрах, а также у семейного врача или врача-специалиста. Кабинеты консультирования и тестирования на ВИЧ работают во всех крупных городах Эстонии и принимают всех в возрасте с 16 лет независимо от наличия медстраховки. Тестирование бесплатное и конфиденциальное (при сдаче крови на анализ имя говорить не надо). Помимо теста на ВИЧ можно также бесплатно провериться на гепатит В и С.

Кроме того, для молодежи в возрасте до 26 лет по всей Эстонии работают молодежные консультационные центры, которые принимают всех молодых людей в том числе и без медстраховки. В молодежных консультационных центрах тестирование на ВИЧ не анонимное, но конфиденциальное — результаты теста узнают только врач и сам человек, проходящий тестирование.

Контакты кабинетов и молодежных центров можно найти на сайте.

Тестирование на ВИЧ во всех перечисленных выше местах проводится бесплатно. Направление от семейного врача не нужно. Имя не спрашивают только в кабинетах консультирования и тестирования на ВИЧ. Если результат теста оказывается положительным, то для проведения подтверждающего анализа имя и личный код все же нужны — в анонимном порядке невозможно поставить диагноз и направить человека на лечение.

В настоящее время в аптеках Эстонии тесты на ВИЧ не продаются.

По словам Калда, объемы тестирования на ВИЧ в Эстонии заметно увеличиваются тогда, когда проводятся кампании, недели тестирования или эстонские СМИ в очередной раз поднимают эту тему, а информация из зарубежных источников не вызывает в Эстонии увеличения спроса на тестирование.

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