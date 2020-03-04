Дудь рассказал россиянам о ВИЧ, и спрос на тесты вырос в десятки раз. Как сделать такой тест в Эстонии?

Пилле Калда из Института развития здоровья сообщила RusDelfi, что в Эстонии тест на ВИЧ можно сделать в кабинетах консультирования и тестирования на ВИЧ, молодежных консультационных центрах, а также у семейного врача или врача-специалиста. Кабинеты консультирования и тестирования на ВИЧ работают во всех крупных городах Эстонии и принимают всех в возрасте с 16 лет независимо от наличия медстраховки. Тестирование бесплатное и конфиденциальное (при сдаче крови на анализ имя говорить не надо). Помимо теста на ВИЧ можно также бесплатно провериться на гепатит В и С.

Кроме того, для молодежи в возрасте до 26 лет по всей Эстонии работают молодежные консультационные центры, которые принимают всех молодых людей в том числе и без медстраховки. В молодежных консультационных центрах тестирование на ВИЧ не анонимное, но конфиденциальное — результаты теста узнают только врач и сам человек, проходящий тестирование.

Контакты кабинетов и молодежных центров можно найти на сайте.

Тестирование на ВИЧ во всех перечисленных выше местах проводится бесплатно. Направление от семейного врача не нужно. Имя не спрашивают только в кабинетах консультирования и тестирования на ВИЧ. Если результат теста оказывается положительным, то для проведения подтверждающего анализа имя и личный код все же нужны — в анонимном порядке невозможно поставить диагноз и направить человека на лечение.

В настоящее время в аптеках Эстонии тесты на ВИЧ не продаются.

По словам Калда, объемы тестирования на ВИЧ в Эстонии заметно увеличиваются тогда, когда проводятся кампании, недели тестирования или эстонские СМИ в очередной раз поднимают эту тему, а информация из зарубежных источников не вызывает в Эстонии увеличения спроса на тестирование.