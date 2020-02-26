”Дубинкой просто так никто не молотит”. Путин прокомментировал действия сотрудников Росгвардии на митингах

По словам главы государства, с такими призывами ”не шутят”. ”Это что такое? Это в отношении людей, которые под пули лезут, если Родина прикажет, для защиты интересов государства, общества и конкретных наших граждан?” — сказал российский президент.

Путин, комментируя действия сотрудников Росгвардии на митингах, отметил, что ”дубинкой просто так никто не молотит”. Президент подчеркнул, что участники акций должны действовать в рамках законодательства, не распускаясь и не допуская погромы.

Журналист агентства ТАСС Андрей Ванденко также спросил главу государства, действительно ли сотрудники правоохранительных органов, которые проходили потерпевшими по уголовным делам после летних митингов, ”такие ранимые и трепетные”. ”Они и ранимые, и трепетные, они выполняют свой долг и должны это делать”, — резюмировал глава государства.

5 августа Пресненский суд Москвы арестовал блогера Владислава Синицу, обвиняемого в экстремизме за публикацию в Twitter угроз детям сотрудников полиции и Росгвардии.

О задержании блогера Владислава Синицы стало известно 4 августа. Ему было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом ”а” части 2 статьи 282 УК РФ (”Возбуждение ненависти либо вражды в отношении группы лиц, совершенное публично, с угрозой применения насилия”).