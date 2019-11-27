Доклад: Великобританию в случае военного конфликта с Россией ждет поражение

Об этом сообщает ”Би-би-си”, ссылаясь на доклад RUSI, который будет представлен на предстоящей встрече лидеров стран НАТО в Лондоне.
Согласно исследованию, силы Соединенного Королевства и Cевероатлантического альянса не обладают настолько критической огневой мощью в отличие от российской армии.
Речь идет об острой нехватке артиллерии, боеприпасов, а также единиц транспортной техники.
В докладе также отмечается, что очень важным приоритетом является ”омоложение и модернизация” наземной артиллерии Британии.
В свою очередь Министерство обороны Соединенного Королевства заявило, что Лондон находится в тесном союзе и контакте с НАТО.
”Вооруженные силы Великобритании хорошо оснащены, чтобы играть ведущую роль в противодействии угрозам и обеспечении безопасности британского народа в стране и за рубежом”, -— подчеркнули в ведомстве.
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