Доклад: Великобританию в случае военного конфликта с Россией ждет поражение

Об этом сообщает ”Би-би-си”, ссылаясь на доклад RUSI, который будет представлен на предстоящей встрече лидеров стран НАТО в Лондоне.

Согласно исследованию, силы Соединенного Королевства и Cевероатлантического альянса не обладают настолько критической огневой мощью в отличие от российской армии.

Речь идет об острой нехватке артиллерии, боеприпасов, а также единиц транспортной техники.

В докладе также отмечается, что очень важным приоритетом является ”омоложение и модернизация” наземной артиллерии Британии.

В свою очередь Министерство обороны Соединенного Королевства заявило, что Лондон находится в тесном союзе и контакте с НАТО.

”Вооруженные силы Великобритании хорошо оснащены, чтобы играть ведущую роль в противодействии угрозам и обеспечении безопасности британского народа в стране и за рубежом”, -— подчеркнули в ведомстве.