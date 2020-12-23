Доказательства отравления Навального, которые требует Кремль, опубликованы в ведущем медицинском журнале мира

"Боюсь, что теперь даже незыблемого авторитета ”доктора” Мураховского — бывшего главного врача омской больницы скорой помощи, а ныне министра здравоохранения Омской области — не хватит" — пишет в своем блоге Навальный .

"Статья подписана 14 профессорами медицины, а называется она ”Novichok nerve agent poisoning” — ”Отравление нервным агентом ”Новичок”.

Общие выводы в переводе на русский есть здесь:

”Идентификация отдельного фосфорорганического соединения — сложный и трудоемкий процесс. Фактически, установление причастности агента „Новичок” и продуктов его биотрансформации в этом случае было достигнуто только через несколько дней после установления диагноза отравления ингибитором холинэстеразы и не повлияло на терапевтические решения, — пишут медики. — (…) Тесты на активность бутирилхолинэстеразы, которые в основном используются в качестве теста функции печени, широко доступны в повседневной клинической практике и обычно являются единственным лабораторным параметром для подтверждения клинического диагноза отравления фосфорорганическими соединениями”.

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По мнению врачей, решающими факторами благоприятного исхода стали интубация и искусственная вентиляция легких в течение 2–3 часов после появления симптомов и отсутствие предшествующей тяжелой гипоксии.

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”Начало и продолжительность терапии атропином в течение первых двух дней остаются неясными. К счастью, несмотря на высокий риск аспирации в начальный период потери сознания и колонизацию несколькими бактериями с множественной лекарственной устойчивостью, у пациента не развилось серьезной инфекции. Его хорошее состояние здоровья до отравления, вероятно, способствовало его выздоровлению”, — говорится в отчете Charite" — цитирует автор блога публикацию в Vot-tak.tv.

Навальный подчеркивает, что такие выводы подтверждают слова одного из предполагаемый отравителей о том, что главный "просчет" был во времени. Если бы самолет не посадили через два часа, история могла закончиться совсем по-другому.

The Lancet — еженедельный рецензируемый общий медицинский журнал. Один из наиболее известных, старых и самых авторитетных общих журналов по медицине. The Lancet был основан в 1823 году Томасом Уокли — английским хирургом, назвавшим его в честь ланцета — хирургического инструмента.