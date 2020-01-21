Дочь пресс-секретаря Путина: в России конкретный беспредел идет от правоохранительных органов(4)
Дочь Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента России Владимира Путина, Елизавета дала предельно откровенное интервью Forbes.
Дочь Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента России Владимира Путина, Елизавета дала предельно откровенное интервью Forbes.
Елизавета проживает в Париже, и, по ее словам, там ”желтые жилеты” сами создавали беспорядки на улицах, а в России митингующие ”очень мирные” и основной ”беспредел” идет именно от силовиков.
"Таких мирных митингующих, как в Москве, в Европе, наверное, просто нет, — заявила она. — В Москве было много подростков, которые в политике абсолютно не разбираются, чтобы хайпануть ради лайков. Я не пойду ни на какой митинг, пока я не буду четко знать, что я сама могу предложить".
Елизавете Песковой 22 года, ее мать Екатерина Солоцинская (Пескова), дочь российского дипломата, прожила в браке с нынешним пресс-секретарем президента РФ Дмитрием Песковым 17 лет.
Елизавета — выпускница школы Ecole des Roches в Париже, затем, после года учебы в Москве, поступила в Парижскую школу бизнеса. Она неоднократно в социальных сетях критиковала устройство жизни в России: систему образования, приговоры представителям оппозиции.
Полностью интервью можно посмотреть здесь.
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