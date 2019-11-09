Доцент СПбГУ пытался утопить в реке отрубленные женские руки. Он хотел избавиться от тела, скорее всего, убитой студентки

В Санкт-Петербурге около дома на набережной реки Мойки задержали мужчину, который пытался утопить в реке пакет с отрубленными женскими руками. Об этом в субботу, 9 ноября, сообщает портал ”Невские новости”.

Мужчина привлек внимание полицейских после того, как нырнул в реку для того, чтобы утопить пакет, в который попал воздух. По данным Telegram-канала ”112”, задержанным оказался доцент СПбГУ Олег Соколов. Мужчина находился в неадекватном состоянии, его отвезли в больницу с сильным переохлаждением. Также сообщается, что в рюкзаке Соколова нашли травматический пистолет.

В квартире преподавателя обнаружено тело женщины, ее личность пока не установлена. На месте работают следователи.

Профессор Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олег Соколов, которого задержали после попытки утопить в реке отрубленные женские руки, признался в убийстве. Об этом сообщает Telegram-канал ”112”.

По данным канала, Соколов рассказал, что встречался с девушкой и вечером 8 ноября они сильно поругались, после чего он убил возлюбленную в состоянии аффекта. Мужчина добавил, что, придя в себя, он решил избавиться от тела.

Убитая, предположительно, была студенткой Соколова.