Доцент-расчленитель Соколов доставлен в Москву для проверки на вменяемость. Сам он просит о смертной казни

Напомним, мораторий на смертную казнь действует в России с момента ее вступления в Совет Европы. В 1997 году РФ подписала протокол N6 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод относительно отмены смертной казни. Мораторий истекал 1 января 2010 года, но в ноябре 2009-го Конституционный суд РФ продлил его — до того момента, когда Госдума ратифицирует протокол об отмене смертной казни. Постановление Конституционного суда РФ по этому вопросу окончательное. Последний смертный приговор в России был приведен в исполнение в 1996 году.

Поэтому дело доцента Соколова, которое расследует центральный аппарат СК, не завершится смертной казнью, как бы этого не просил обвиняемый. По предварительной версии следствия, Соколов застрелил Анастасию Ещенко из обреза 7 ноября, а в ночь на 9-е решил избавиться от тела, расчленив его. Утром 9 ноября пьяного Соколова с рюкзаком, в котором были отрубленные женские руки и травматический пистолет, достали из воды у набережной реки Мойки. Он свалился в реку, когда пытался избавиться от тела. Доцента задержали по подозрению в убийстве. Ещенко — бывшая ученица и возлюбленная 63-летнего Соколова, они написали несколько научных работ, проживали совместно в квартире на набережной Мойки, где следователи и обнаружили фрагменты женского тела.

На суде Соколов признался в содеянном и заявил, что согласен с мерой пресечения. Мотивом преступления он назвал ссору с Анастасией Ещенко, когда, по его словам, она превратилась в "чудовище из сказки". Мать убитой Ещенко назвала свою версию убийства. По ее словам, Соколов убил свою молодую сожительницу, так как та заявила, что бросает его из-за тотального контроля с его стороны.

"Черный дельфин" для "пожизненников"

ФКУ ИК-6 ("Черный дельфин") УФСИН России по Оренбургской области — исправительная колония особого режима для пожизненно осужденных, расположенная в городе Соль-Илецк рядом с озером Развал. Это самая большая из шести колоний подобного типа в России. Она рассчитана на 1600 человек, а обслуживающий персонал колонии — около 900 человек.

На 2016 год в ИК-6 содержалось более 700 "пожизненников" (более чем из 1800 по стране), в том числе 612 заключенных, которым смертная казнь с введением моратория была заменена на бессрочную изоляцию от общества.

В "Черном дельфине" заключенные строго изолированы не только от внешнего мира, но и друг от друга. В камерах содержатся по два-четыре человека, но есть и одиночные камеры. В одну из них поместили людоеда из Чувашии Владимира Николаева.