Доцент-расчленитель Олег Соколов признан вменяемым

Как стало известно ”Фонтанке” 28 января, эксперты Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского пришли к выводу о вменяемости Соколова. Обвиняемый мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий, когда, по версии следствия, душил Ещенко и стрелял в нее.

”Хроническим и временным психическим расстройством, слабоумием и иным болезненным состоянием психики в период преступления не страдал и в настоящее время не страдает”, — заключили эксперты.

Аффективные расстройства в недрах Соколова специалисты тоже искали безуспешно. По их мнению, в период убийства историку было чуждо сильное душевное волнение, якобы вызванное оскорбительным поведением аспирантки. На психотравмирующую ситуацию, в которую Ещенко будто бы поместила Соколова, намекал сам историк , и эту версию впоследствии ретранслировала его защита.

Следов влияния полной луны на обвиняемого психиатры Сербского тоже не нашли. Адвокат Александр Почуев, защищающий Соколова, для комментариев ”Фонтанке” недоступен. Судя по соцсетям, случившееся на днях свое 41-летие он отмечал в Монако.

Адвокат Александра Бакшеева, представляющая интересы матери убитой, подтвердила ”Фонтанке” результаты стационарной комплексной психолого-психиатрической экспертизы Соколова.

Последние останки Анастасии Ещенко водолазы нашли через полтора месяца после убийства.