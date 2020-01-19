Дмитрий Медведев назвал причины внезапной отставки правительства России

Самыми главными основаниями для ухода он назвал то, что президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию обозначил масштабные задачи по обновлению политической системы. Кроме того, на это решение повлиял и фактор времени, ведь экс-премьер был в этой должности почти восемь лет.

Медведев отметил, что Путин анонсировал задачи по обновлению судебной и политической системы, изменению баланса властей. Для этого, как он считает, нужна была «абсолютная свобода».

«Президент должен быть абсолютно свободен в том, чтобы их обсуждать и принимать без оглядки на какие-либо другие факторы. Включая фактор правительства», — подчеркнул он.

Медведев сообщил об отставке правительства 15 января. Он добавил, что кабмин сложил свои полномочия в соответствии со 117 статьей Конституции. Президент Владимир Путин принял отставку правительства, а также предложил Медведеву занять новую должность в Совете безопасности.