Для Ольги из Эстонии, разрывавшейся между дочкой в Финляндии и матерью в Петербурге, открыли границы

В качестве примера приводится история Ольги, гражданки Эстонии с видом на жительство в России. Она постоянно живёт в Петербурге, ухаживая за 89-летней матерью-инвалидом, гражданкой России. Несовершеннолетняя дочь Ольги, тоже подданная Эстонии, учится в финском городе Оулу. Ольга — единственный законный представитель девушки, и ей регулярно надо ездить в Финляндию по самым разнообразным поводам. При этом и оставлять надолго свою мать в Петербурге она не может.

Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов помог Ольге получить разрешение на многократное пересечение российской границы, обратившись к вице-премьеру Татьяне Голиковой. Одновременно Шишлов ходатайствовал ещё за семь семей иностранных граждан, постоянно проживающих в Петербурге и находящихся в такой же ситуации, но они пока разрешения не получили.

Больше двух месяцев индивидуального разрешения на многократное пересечение границы ждет итальянец с видом на жительство в России Лука. До июня 2020 года он жил в Петербурге и собирался жениться на россиянке, но из-за болезни матери срочно уехал в Милан. В ноябре он начал искать возможности вернуться в Санкт-Петербург — город, где его ждет невеста, где его работа и дом. При этом Луке требуется хотя бы раз в несколько месяцев навещать мать.

Обобщив полученную информацию и проанализировав федеральное законодательство о правовом положении иностранцев с видом на жительство в России, Шишлов обратился в правительство РФ и порекомендовал внести изменения в действующее нормативное регулирование, которые позволили бы снять ограничения для данной категории граждан на многократное пересечение границ по гуманитарным причинам.

Соответствующее предложение уже направлено для проработки в МВД России, Роспотребнадзор и Пограничную службу ФСБ России. По состоянию на 17 февраля свое мнение выразило МВД: принципиальных возражений у ведомства нет.