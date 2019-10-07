Директор телеканала "Дождь" Синдеева: свобода СМИ в России существует

"Свобода в СМИ в России существует. Потому что телеканал "Дождь" не спрашивает разрешения у власти, не цензурируется. Другое дело, что независимые СМИ поставлены в очень сложную финансовую ситуацию. Например, подписка на "Дождь" позволяет кормить себя с большим трудом. Каждый месяц думаешь, хватит или нет. Это не дает возможность для творческого полета, что-то сильно менять и так далее.

И в эту ситуацию нас загнали — когда мы должны были искать другую модель существования. Подписная модель — клевая, но очень сложная. Тоже самое и с "Новой газетой". Рекламодатели не хотят туда идти, они боятся. Где-то есть прямой запрет на размещение рекламы в таких СМИ. Где-то просто страх. Поэтому перед всеми нами стоит главный вопрос — на что жить. Но при этом свобода СМИ есть".