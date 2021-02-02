Дипломаты Литвы, США, Германии и других стран приехали на суд по Навальному. Но эстонский посол не смог(69)
Почему представители Эстонии в России не посетили главный судебный процесс этого года?
Почему представители Эстонии в России не посетили главный судебный процесс этого года?
Сегодня состоялся судебный процесс над российским оппозиционером Алексеем Навальным. На место прибыли дипломаты как минимум из 13 стран: Чехии, Австрии, Литвы, Норвегии, Швеции, Нидерландов, США, Канады, Германии, Швейцарии, Великобритании, Латвии, Польши, а также представители Европейского союза.
Почему в Московский суд не приехал посол Эстонии в России Маргус Лайдре? "Эстонское посольство в Москве обычно активно участвует в различных судебных процессах (например, дело с украинскими моряками). Из-за масштабного распространения коронавируса в России, разумно было координировать свои действия вместе с европейскими государствами. Таким образом, в процессе участвуют другие представитель стран ЕС, но не все разом", — ответили RusDelfi в посольстве.
Сегодня еще одна важная дата — годовщина Тартуского мира. На Новодевичьем кладбище сотрудники посольства отметили подписание договора возле могилы Адольфа Йоффе, главы делегации Советской России на переговорах о Тартуском мире. "Мы продолжим следить за процессом над Навальным согласно эпидемиологической ситуации и координации Европейского союза", — ответила советник посольства Кристина Отс.
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