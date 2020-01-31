Die Welt: военная мощь России значительно возросла

За последние годы Россия значительно увеличила расходы на оборону и количество военных учений, что увеличило ее боевую мощь. На данный момент российские Вооруженные силы способны ”проводить региональные войны в соседних регионах и одновременно еще и присутствовать в Сирии и на Украине”, показало исследование.

При этом военный потенциал России до 2029 года будет концентрироваться в Европе, прогнозируют шведские эксперты. Это объясняется благоприятными предпосылками для российских операций в европейском регионе.

Превосходство России в традиционных вооруженных силах на восточной границе НАТО беспокоит Североатлантический альянс, заявил бывший помощник генерального секретаря НАТО по вопросам оборонной политики и планирования Хайнрих Браус.

Особенную опасность представляет гиперзвуковое оружие ”Авангард” с возможностью ядерного оснащения, а также маневренные подводные лодки класса ”Борей”, находящийся на стадии испытаний подводный беспилотник ”Посейдон” и подводная лодка ”Лошарик”.