”Дети плакали от боли и страха”. 20-летний боксер спасал людей из автобуса, врезавшегося в Перми в стену здания

Напомним, в Перми в субботу, около 17 часов, рейсовый автобус маршрута №53, шедший из Гайвы до Центрального рынка, попал в ДТП. Из-за неисправности автобус занесло, и он врезался в стену магазина на улице Новогайвинской, 81. В аварии один пассажир погиб, 32 человека были госпитализированы, пишет КП.

Первым на месте аварии оказался боксер Данил Юлдашев. Он ехал на тренировку в клуб ”Фаворит” на своей машине ”Дэу Нексия”. И вдруг впереди увидел автобус, который врезался в бетонную стену, практически на его глазах. Автомобиль Данила и автобус разделяли четыре машины. Три из них проехали мимо, одна остановилась, чтобы помочь пострадавшим в аварии. Остановился и Данил. Оставив и телефон, и все вещи в машине, он бросился на помощь.

- Из автобуса раздавались крики боли, — вспоминает Данил. — Я увидел, что все двери в автобусе искорежены, так их не открыть, и начал выламывать заднюю дверь.

Выломав дверь, Данил вошел в автобус и начал выносить людей.

- Было много пострадавших, в салоне были сорваны все сидения, кому-то в ногу воткнулся оторванный поручень, у большинства пассажиров лица рассечены осколками стекла, — говорит парень. — Мне даже стало страшно, но если бы мой страх меня одолел, я бы не смог помочь людям. А там были еще и дети, которые плакали от боли и страха. Мне их стало очень жалко.