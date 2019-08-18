”Дети плакали от боли и страха”. 20-летний боксер спасал людей из автобуса, врезавшегося в Перми в стену здания

Данил достал аптечку из машины и до приезда скорой стал оказывать раненым первую помощь — накладывал шины на переломы, забинтовывал раны. Потом он начал останавливать машин, проезжавшие мимо места аварии, чтобы водители отвезли пострадавших в больницы.
К тому времени на дороге в сторону центра города уже образовалась пробка. Проехать в ту строну было невозможно, а водители, ехавшие на Гайву, могли быстро доставить раненых в больницы.
- Были те, кто не останавливался, но кто остановился и узнал, в чем дело, — ни один не отказался помочь, — рассказал Данил.
Потом, когда приехала ”скорая”, парень стал помогать медикам заносить пострадавших на носилках в машины. Данил оставался на месте аварии до самого конца.
В последнюю очередь из автобуса достали водителя. Чтобы его извлечь, спасателям пришлось разрезать дверь, потому что мужчина был прижат к рулю.
Разумеется, после всего пережитого Данилу было уже не до тренировки. Он съездил домой, переоделся и отправился в следственный комитет, где у него взяли свидетельские показания.
- Меня расспросили обо всем и даже пообещали представить к награде, — говорит Данил. — Но я ведь не ради награды старался. Ради людей.
Хотя, если честно говорить, от одной награды Данил бы не отказался — от российского гражданства. Он семь лет назад 13-летним подростком приехал в Пермь из Ташкента. В Узбекистане он родился, и там до сих пор живут его родные. А здесь парень окончил школу и Пермский техникум отраслевых технологий. Сейчас подрабатывает охранником в клубе. Но все семь лет Данил Юлдашев живет как гражданин Узбекистана. И сейчас главная мечта Данила — получить гражданство. Он хочет отслужить в армии и дальше заниматься боксом.
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