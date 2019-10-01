"Десятилетнего запаса прочности у российской власти нет". Экономист Сергей Гуриев стал гостем шоу ”вДудь”.

- Я был польщен, что следователь сказал, что у академика Сахарова было больше проблем, чем у меня, — рассказал Гуриев о своем отъезде.

В часовом интервью собеседники затронули вопросы экономического и политического развития России, цен на нефть, цензуры и пропаганды.

— Ничего не менять нельзя — в России падают рейтинги власти, кончаются деньги, цены на нефть снизятся, — сказал Гуриев в ответ на вопрос, что будет с Россией через 10 лет, если ничего не менять. — Если бы вы меня спросили год назад, будет ли ”Единая Россия” участвовать в выборах в Мосгордуму, ответ был бы: ”Конечно!” А выяснилось, что нет. Уже сейчас ”Единая Россия” является клеймом, а не активом. Думаю, десятилетнего запаса прочности у власти нет. Но какие именно произойдут перемены, мы не знаем.