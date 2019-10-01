"Десятилетнего запаса прочности у российской власти нет". Экономист Сергей Гуриев стал гостем шоу ”вДудь”.

Бывший глава Российской экономической школы Сергей Гуриев дал интервью российскому журналисту Юрию Дудю. В 2013 году из-за ”дела экспертов ЮКОСа” экономист уехал из России и теперь живет в Лондоне.
- Я был польщен, что следователь сказал, что у академика Сахарова было больше проблем, чем у меня, — рассказал Гуриев о своем отъезде.
В часовом интервью собеседники затронули вопросы экономического и политического развития России, цен на нефть, цензуры и пропаганды.
— Ничего не менять нельзя — в России падают рейтинги власти, кончаются деньги, цены на нефть снизятся, — сказал Гуриев в ответ на вопрос, что будет с Россией через 10 лет, если ничего не менять. — Если бы вы меня спросили год назад, будет ли ”Единая Россия” участвовать в выборах в Мосгордуму, ответ был бы: ”Конечно!” А выяснилось, что нет. Уже сейчас ”Единая Россия” является клеймом, а не активом. Думаю, десятилетнего запаса прочности у власти нет. Но какие именно произойдут перемены, мы не знаем.
Взрослые, не дождавшись полиции, сами наказали банду малолеток
Стало известно, какая группа крови несет долголетие
Страны, где не любят русских туристов
В Гидрометцентре сообщили о возвращении теплой погоды