Депутат Госдумы РФ умер от коронавируса

Депутат Госдумы Российской Федерации от партии КПРФ, зампред думского комитета по финансовому рынку Ваха Агаев умер в среду из-за коронавирусной инфекции. Об этом сообщил ТАСС первый зампред ЦК КПРФ, депутат Юрий Афонин.
"С сожалением и прискорбием — да, [он умер] сегодня в Москве, — сказал Афонин, отвечая на вопрос агентства. — Он на лечении был. Мы с Вахой Абуевичем много общались, я с ним и его семьей дружил".
Парламентарию было 67 лет.
Коронавирус SARS-CoV-2
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- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
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