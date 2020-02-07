Депутат Госдумы РФ Айрат Хайруллин погиб при крушении вертолета под Казанью

По данным Baza, Хайруллин погиб, о гибели депутата также знают источники ”Интерфакса”, РИА Новости и ТАСС.

МЧС подтвердило гибель одного человека при крушении вертолета и данные о двух выживших, передает ”Интерфакс”. Имен в МЧС пока не назвали.

Тело депутата из сильно поврежденного вертолета достать не смогли, сообщает Mash.

Еще два находившихся на борту человека тяжело ранены. Речь, по информации ”Бизнес Online”, о пилоте и о помощнике Хайруллина. Они, по данным Mash, находятся без сознания, их передали медикам.

В Приволжском следственном управлении на транспорте ТАСС сообщили о начале доследственной проверки в связи с крушением вертолета.

Хайруллин находился в Татарстане с рабочим визитом с конца января.