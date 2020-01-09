Депутат Госдумы Поклонская: Третья мировая война давно началась. И Россию втянули в схватку

"Целые страны порабощают другими способами. Например, американцы через перевороты пытаются менять президентов и целые режимы, — сказала депутат. — Сейчас ни Трампу, ни другим ”воякам” не нужно стирать Иран или иные ”интересующие” их страны бомбами с лица земли. Есть другие методы. Например, экономическая блокада и санкции. Именно это президент США пообещал Ирану. Именно этот метод использовали против России, пытаясь лишить нас самостоятельности", — считает Поклонская.

По ее мнению, Россия также втянута в Третью мировую.

"Россия — одна из самых могущественных стран на планете. Поэтому мировые конфликты не могут проходить мимо неё, — заявила ”КП” экс-прокурор Крыма. — Тем более нас в них постоянно втягивают, пытаются вывести на провокацию. Если бы мы были, как Сан-Марино или Люксембург — могли бы спокойно отсиживаться за спинами больших братьев. Но и самостоятельности и суверенитета у нас бы не было. Выполняли все по указке крупных стран. Поэтому наше участие в разрешении развязанных конфликтов что в Украине, что в Сирии — просто неминуемо".