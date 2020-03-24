Дело питерского историка-расчленителя передано в суд

По данным следствия, 7 ноября в Петербурге Соколов застрелил аспирантку и свою возлюбленную Анастасию Ещенко. Через два дня историк расчленил тело, чтобы уничтожить его. 9 марта доцента вытащили из реки Мойки, куда он случайно упал, когда пытался выбросить останки девушки. Соколов признал свою вину и назвал мотивом преступления ссору с возлюбленной.

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