24.03.2020, 18:29

Дело питерского историка-расчленителя передано в суд


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Похороны Анастасии Ещенко
Похороны Анастасии ЕщенкоФото: Scanpix

Октябрьский районный суд зарегистрировал уголовное дело об убийстве и незаконном хранении оружия в отношении преподавателя истории Олега Соколова, сообщает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Санкт-Петербурга.

По данным следствия, 7 ноября в Петербурге Соколов застрелил аспирантку и свою возлюбленную Анастасию Ещенко. Через два дня историк расчленил тело, чтобы уничтожить его. 9 марта доцента вытащили из реки Мойки, куда он случайно упал, когда пытался выбросить останки девушки. Соколов признал свою вину и назвал мотивом преступления ссору с возлюбленной.

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