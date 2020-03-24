Дело питерского историка-расчленителя передано в суд
Октябрьский районный суд зарегистрировал уголовное дело об убийстве и незаконном хранении оружия в отношении преподавателя истории Олега Соколова, сообщает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Санкт-Петербурга.
Американский вирусолог развенчал все мифы о коронавирусе
Названы смертельно опасные факторы при коронавирусе
Мясников назвал точный срок, когда оборвется эпидемия covid в РФ
Пациентку увезли к туалету, чтобы не мешала. Она умерла