DELFI изучает развлечения в безвизовом Петербурге: предлагающие себя студентки обижаются, если их называют проститутками

В город на Неве съезжается немало студенток из провинциальных городов, которым выжить в мегаполисе нелегко. Там много соблазнов, всего хочется. Но ведь нужны деньги. Родительских переводов не хватает, стипендии тоже небольшие. Наверное, поэтому многие девушки "подрабатывают" в барах — торгуют собой. Вы скажете — проститутки! Может, и так, но сами девушки себя так не называют, а услышав это слово в свой адрес, обижаются. От настоящих путан они отличаются как день от ночи.

Во-первых, другая цена. Как ни странно, студентки берут меньше, чем проститутки, поджидающие клиентов на улице или подающие объявления в интернете. Для сравнения — в баре девушки просят всего 20-30 евро за ночь, а опытные проститутки 50-100 евро. Есть еще разница. Уличные путаны предоставляют услуги всем желающим, если они платят. А студентки никуда не пойдут с вонючим, страшным и опасным типом. Студентки выбирают молодых, красивых, а главное — туристов. О сексе за деньги они говорят только по-английски.

Если попытаетесь договариваться о сексе по-русски — скорее всего ничего не выйдет, девушка сделает вид, что не понимает, о чем это вы. Каждый вечер девушки в красивой одежде, с уложенными волосами, тщательным макияжем выходят на охоту. Они постоянно меняют бары, чтобы не было неприятных пересудов, чтобы не попасться на глаза знакомым. Девушки садятся к стойке либо по одной, либо парами, заказывают по коктейлю и смакуют его. Все это время они озираются по сторонам. Осматривают каждого вошедшего. Если видят возможную "жертву", строят глазки или жестом подзывают к себе. Если мужчина не понимает в чем дело, девушка сама подсаживается к нему.

Чаще всего все начинается не с цены. Интересуются, откуда турист приехал, зачем, надолго ли. Если ответы удовлетворяют, девушка спрашивает: может ему нужна женская компания в Санкт-Петербурге. Если сказать, нужна — услышишь цену. Обычно просят 2500 рублей (35 евро), но если мужчина не соглашается, сами начинают торг. Молодые люди, с которыми довелось общаться, говорят, что наименьшая сумма, за которую можно "снять" студентку в баре — 1500 рублей (21 евро).

Сами студентки, в отличие от проституток, не могут предложить место встречи. Об этом должен позаботиться кавалер. Если он скажет, что живет в одной комнате с друзьями, девушка предложит ему место, где можно дешево снять комнату. В большинстве случаев плата, которую берут девушки, — это деньги за всю ночь. И чаще всего, если даже вы не захотите предаваться любовным утехам всю ночь, девушка все равно останется у вас ночевать, поскольку ее общежитие находится далеко от центра. Такси стоит дорого, вот она и будет ждать утра. Возможно, некоторые с утра едут сразу на лекции.