Делегация России в ПАСЕ: права подтвердили, но не простили

Чтобы дать российской делегации возможность вернуться в ПАСЕ, в регламент ассамблеи внесли изменения, которые сделали невозможным введение жестких санкций против страны-нарушительницы. А в Совете Европы объявили, что решение об исключении государства-члена из организации будут принимать коллегиально два уставных органа — ПАСЕ и КМСЕ, к которым присоединится генеральный секретарь СЕ. Соответствующую процедуру поручили разработать политическому комитету ассамблеи.

В тексте резолюции, автором которой является представитель группы социалистов от Германии Франк Швабе, подробно прописаны все этапы процедуры — от ее инициирования, для которого необходимы 120 подписей депутатов ПАСЕ, до финального решения об исключении. Между первым и последним этапом предусмотрено несколько голосований в ПАСЕ, совместная миссия Совета Европы в страну, ставшую предметом критики, разработка "дорожной карты", которая должна дать ей шанс исправить недостатки и избежать санкций. На весь процесс должно уйти около девяти месяцев.

Медленная и сложная процедура

Лидер партии левых из Нидерландов Тини Кокс долго благодарил всех бывших и нынешних членов ПАСЕ, подготовивших почву для того, чтобы решение о совместной санкционной процедуре было реализовано. "Мы преодолели кризис в нашей организации и добились синергии всех ее органов", — радовался Кокс.

Лидер группы консерваторов Александр Почей из Польши назвал реакцию Кокса "оголтелым оптимизмом". Он усомнился в том, что КМСЕ, ПАСЕ и генсек смогут эффективно сотрудничать в рамках процедуры, поскольку они, по словам Почея, "в течение многих лет руководствовались в своей деятельности противоречивыми подходами". Украинский депутат Сергей Соболев из Европейской народная партии настаивал на том, что процедура слишком медленная и "за девять месяцев, на которые она рассчитана, можно завоевать всю Европу".

Российская делегация за новую процедуру не голосовала, сославшись на то, что в резолюции нет четкой формулировки, что именно считать серьезным нарушением устава Совета Европы.

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